Сегодняшняя цена Salesforce xStock

Текущая цена Salesforce xStock (CRMX) сегодня составляет $ 198,23 с изменением 4,83% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CRMX на USD составляет $ 198,23 за CRMX.

На данный момент Salesforce xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 268 924, при оборотном предложении 1,36K CRMX. В течение последних 24 часов, CRMX торговался в диапазоне от $ 58,14 (минимум) до $ 198,26 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 775,62, тогда как исторический минимум составил $ 55,42.

В краткосрочной перспективе CRMX изменился на +0,01% за последний час и на +5,89% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 31,47.

Рыночная информация Salesforce xStock (CRMX)

Рыночная капитализация $ 268,92K$ 268,92K $ 268,92K Объем (24Ч) $ 31,47$ 31,47 $ 31,47 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 91,14M$ 91,14M $ 91,14M Оборотное предложение 1,36K 1,36K 1,36K Общее предложение 459 767,9246334121 459 767,9246334121 459 767,9246334121

Текущая рыночная капитализация Salesforce xStock составляет $ 268,92K, при 24-часовом объеме торгов $ 31,47. Циркулируещее обращение CRMX составляет 1,36K, а общее предложение – 459767.9246334121. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 91,14M.