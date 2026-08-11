Сегодняшняя цена SAID Protocol

Текущая цена SAID Protocol (SAID) сегодня составляет $ 0 с изменением 8,68% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SAID на USD составляет $ 0 за SAID.

На данный момент SAID Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 118 568, при оборотном предложении 988,44M SAID. В течение последних 24 часов, SAID торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00137988, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SAID изменился на -0,06% за последний час и на -0,63% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 5,27K.

Рыночная информация SAID Protocol (SAID)

Рыночная капитализация $ 118,57K$ 118,57K $ 118,57K Объем (24Ч) $ 5,27K$ 5,27K $ 5,27K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 118,57K$ 118,57K $ 118,57K Оборотное предложение 988,44M 988,44M 988,44M Общее предложение 988 438 600,21572 988 438 600,21572 988 438 600,21572

Текущая рыночная капитализация SAID Protocol составляет $ 118,57K, при 24-часовом объеме торгов $ 5,27K. Циркулируещее обращение SAID составляет 988,44M, а общее предложение – 988438600.21572. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 118,57K.