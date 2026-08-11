Сколько стоит Safevano Wallet в данный момент?

Safevano Wallet в настоящее время торгуется по цене ₽0.69521723240264064000, с изменением цены за последние 24 часа на -49.42%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется SAFEVANO сегодня?

SAFEVANO продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Robinhood Ecosystem.

Насколько популярен Safevano Wallet сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают SAFEVANO.

Чем отличается Safevano Wallet от других криптоактивов?

Являясь частью категории Robinhood Ecosystem и созданным на сети --, SAFEVANO предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество SAFEVANO находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 11000000.0 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Safevano Wallet за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽4.9591354499133216000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽0.614904662671233088000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.