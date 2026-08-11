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Текущая цена Safevano Wallet сегодня составляет 0.0092916 USD. Рыночная капитализация SAFEVANO составляет 102,333 USD. Отслеживайте обновления цен SAFEVANO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Safevano Wallet сегодня составляет 0.0092916 USD. Рыночная капитализация SAFEVANO составляет 102,333 USD. Отслеживайте обновления цен SAFEVANO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Safevano Wallet (SAFEVANO)

Не в листинге

Текущая цена 1 SAFEVANO в USD:

$0.009237
$0.009237$0.009237
-0.49%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Safevano Wallet (SAFEVANO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 10:36:18 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Safevano Wallet

Текущая цена Safevano Wallet (SAFEVANO) сегодня составляет $ 0.0092916 с изменением 49.42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SAFEVANO на USD составляет $ 0.0092916 за SAFEVANO.

На данный момент Safevano Wallet занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 102,333, при оборотном предложении 11.00M SAFEVANO. В течение последних 24 часов, SAFEVANO торговался в диапазоне от $ 0.00821822 (минимум) до $ 0.0245129 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.066279, тогда как исторический минимум составил $ 0.00821822.

В краткосрочной перспективе SAFEVANO изменился на +1.31% за последний час и на -84.18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 15.76K.

Рыночная информация Safevano Wallet (SAFEVANO)

$ 102.33K
$ 102.33K$ 102.33K

$ 15.76K
$ 15.76K$ 15.76K

$ 102.33K
$ 102.33K$ 102.33K

11.00M
11.00M 11.00M

11,000,000.0
11,000,000.0 11,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Safevano Wallet составляет $ 102.33K, при 24-часовом объеме торгов $ 15.76K. Циркулируещее обращение SAFEVANO составляет 11.00M, а общее предложение – 11000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 102.33K.

История цен Safevano Wallet в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.00821822
$ 0.00821822$ 0.00821822
Мин 24Ч
$ 0.0245129
$ 0.0245129$ 0.0245129
Макс 24Ч

$ 0.00821822
$ 0.00821822$ 0.00821822

$ 0.0245129
$ 0.0245129$ 0.0245129

$ 0.066279
$ 0.066279$ 0.066279

$ 0.00821822
$ 0.00821822$ 0.00821822

+1.31%

-49.42%

-84.18%

-84.18%

История цен Safevano Wallet (SAFEVANO) в USD

За сегодня изменение цены Safevano Wallet на USD составило $ -0.00907999671330227.
За последние 30 дней изменение цены Safevano Wallet на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Safevano Wallet на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Safevano Wallet на USD составило $ -0.000000063297545954.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.00907999671330227-49.42%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ -0.000000063297545954-0.00%

Прогноз цены Safevano Wallet

Прогноз цены Safevano Wallet (SAFEVANO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SAFEVANO в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Safevano Wallet (SAFEVANO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Safevano Wallet потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Safevano Wallet достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SAFEVANO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Safevano Wallet».

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Источник Safevano Wallet (SAFEVANO)

Официальный веб-сайт

Категория :

Robinhood Ecosystem

О Safevano Wallet

Сколько стоит Safevano Wallet в данный момент?

Safevano Wallet в настоящее время торгуется по цене ₽0.69521723240264064000, с изменением цены за последние 24 часа на -49.42%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется SAFEVANO сегодня?

SAFEVANO продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Robinhood Ecosystem.

Насколько популярен Safevano Wallet сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают SAFEVANO.

Чем отличается Safevano Wallet от других криптоактивов?

Являясь частью категории Robinhood Ecosystem и созданным на сети --, SAFEVANO предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество SAFEVANO находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 11000000.0 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Safevano Wallet за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽4.9591354499133216000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽0.614904662671233088000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.

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Страница обновлена: 2026-08-11 10:36:18 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Safevano Wallet (SAFEVANO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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