Какова текущая цена Robinhood Pepe?

Robinhood Pepe торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -25.20%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как REPE соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -25.20% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если REPE превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Robinhood Pepe показывает себя по сравнению с токенами категории Meme,Frog-Themed,The Boy’s Club,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme?

В рамках сегмента Meme,Frog-Themed,The Boy’s Club,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme REPE демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Robinhood Pepe?

Рыночная капитализация ₽11471727.8048961280000 ставит REPE на 5098-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется REPE?

Robinhood Pepe обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку REPE?

При наличии в обращении 1000000000.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.