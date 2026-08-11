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Текущая цена Robinhood Pepe сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация REPE составляет 153 320 USD. Отслеживайте обновления цен REPE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Robinhood Pepe сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация REPE составляет 153 320 USD. Отслеживайте обновления цен REPE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Robinhood Pepe (REPE)

Не в листинге

Текущая цена 1 REPE в USD:

$0,00015415
$0,00015415$0,00015415
-0,23%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Robinhood Pepe (REPE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 10:28:05 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Robinhood Pepe

Текущая цена Robinhood Pepe (REPE) сегодня составляет $ 0 с изменением 25,21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации REPE на USD составляет $ 0 за REPE.

На данный момент Robinhood Pepe занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 153 320, при оборотном предложении 1,00B REPE. В течение последних 24 часов, REPE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00519791, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе REPE изменился на +2,65% за последний час и на -8,19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 38,63K.

Рыночная информация Robinhood Pepe (REPE)

$ 153,32K
$ 153,32K$ 153,32K

$ 38,63K
$ 38,63K$ 38,63K

$ 153,32K
$ 153,32K$ 153,32K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Robinhood Pepe составляет $ 153,32K, при 24-часовом объеме торгов $ 38,63K. Циркулируещее обращение REPE составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 153,32K.

История цен Robinhood Pepe в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00519791
$ 0,00519791$ 0,00519791

$ 0
$ 0$ 0

+2,65%

-25,20%

-8,19%

-8,19%

История цен Robinhood Pepe (REPE) в USD

За сегодня изменение цены Robinhood Pepe на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Robinhood Pepe на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Robinhood Pepe на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Robinhood Pepe на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-25,20%
30 дней$ 0-83,23%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Прогноз цены Robinhood Pepe

Прогноз цены Robinhood Pepe (REPE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена REPE в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Robinhood Pepe (REPE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Robinhood Pepe потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник Robinhood Pepe (REPE)

Официальный веб-сайт

Категория :

Frog-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

О Robinhood Pepe

Какова текущая цена Robinhood Pepe?

Robinhood Pepe торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -25.20%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как REPE соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -25.20% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если REPE превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Robinhood Pepe показывает себя по сравнению с токенами категории Meme,Frog-Themed,The Boy’s Club,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme?

В рамках сегмента Meme,Frog-Themed,The Boy’s Club,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme REPE демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Robinhood Pepe?

Рыночная капитализация ₽11471727.8048961280000 ставит REPE на 5098-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется REPE?

Robinhood Pepe обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку REPE?

При наличии в обращении 1000000000.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.

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Страница обновлена: 2026-08-11 10:28:05 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Robinhood Pepe (REPE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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