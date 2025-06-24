Цена RIG TOKEN (RIG)
Текущая цена RIG TOKEN (RIG) сегодня составляет 0,00019273 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 19,20K USD. Цена RIG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка RIG TOKEN:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены RIG TOKEN в течение дня составляет -5,31%
- Оборотное предложение составляет 100,00M USD
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За сегодня изменение цены RIG TOKEN на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены RIG TOKEN на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены RIG TOKEN на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены RIG TOKEN на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-5,31%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен RIG TOKEN: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,17%
-5,31%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
RIG TOKEN is a classic and fun memecoin launchpad built on the BNB Chain, designed to bring humor, creativity, and accessibility to the world of crypto. The project serves as a platform for launching new memecoins in a safe, community-driven, and entertaining environment. With a focus on simplicity and virality, RIG TOKEN empowers meme creators and developers to bring their ideas to life while providing investors with early access to the next viral tokens. It combines the charm of internet culture with robust token launch tools, KYC support, and marketing strategies to create a thriving ecosystem for meme-based crypto innovation.
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€0,0001657478
|1 RIG к USD
$0,00019273
|1 RIG к MYR
RM0,0008191025
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¥0,0280653426
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