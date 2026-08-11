Сегодняшняя цена ragebait

Текущая цена ragebait (RAGEBAIT) сегодня составляет $ 0 с изменением 10.25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RAGEBAIT на USD составляет $ 0 за RAGEBAIT.

На данный момент ragebait занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 25,666, при оборотном предложении 999.01M RAGEBAIT. В течение последних 24 часов, RAGEBAIT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RAGEBAIT изменился на -0.47% за последний час и на +25.48% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация ragebait (RAGEBAIT)

Рыночная капитализация $ 25.67K$ 25.67K $ 25.67K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 25.67K$ 25.67K $ 25.67K Оборотное предложение 999.01M 999.01M 999.01M Общее предложение 999,008,942.109388 999,008,942.109388 999,008,942.109388

Текущая рыночная капитализация ragebait составляет $ 25.67K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RAGEBAIT составляет 999.01M, а общее предложение – 999008942.109388. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 25.67K.