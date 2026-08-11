Какова текущая цена PUMPCADE?

PUMPCADE торгуется по цене ₽0.981984239782207200000, за последние 24 часа его цена изменилась на -11.10%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH PUMPCADE составляет ₽3.62457066389695200000, тогда как ATL — ₽0.118808551701268352000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка PUMPCADE?

Рыночная капитализация составляет ₽981158353.1952619648000, что ставит актив на 1016-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие PUMPCADE на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле PUMPCADE.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 998990024.446207 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится PUMPCADE?

PUMPCADE входит в классификацию Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,Pump Fund Portfolio, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность PUMPCADE?

Работа в сети -- позволяет PUMPCADE использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.