Сегодняшняя цена psyopcat

Текущая цена psyopcat (PCAT) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PCAT на USD составляет $ 0 за PCAT.

На данный момент psyopcat занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 25 989, при оборотном предложении 999,00M PCAT. В течение последних 24 часов, PCAT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PCAT изменился на +0,48% за последний час и на -1,71% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация psyopcat (PCAT)

Рыночная капитализация $ 25,99K$ 25,99K $ 25,99K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 25,99K$ 25,99K $ 25,99K Оборотное предложение 999,00M 999,00M 999,00M Общее предложение 999 002 119,840296 999 002 119,840296 999 002 119,840296

Текущая рыночная капитализация psyopcat составляет $ 25,99K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PCAT составляет 999,00M, а общее предложение – 999002119.840296. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 25,99K.