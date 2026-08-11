Сегодняшняя цена Project DogCat DCAT

Текущая цена Project DogCat DCAT (DCAT) сегодня составляет $ 0.00181586 с изменением 0.51% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DCAT на USD составляет $ 0.00181586 за DCAT.

На данный момент Project DogCat DCAT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 181,586, при оборотном предложении 100.00M DCAT. В течение последних 24 часов, DCAT торговался в диапазоне от $ 0.00181509 (минимум) до $ 0.00182749 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00184969, тогда как исторический минимум составил $ 0.00172207.

В краткосрочной перспективе DCAT изменился на +0.01% за последний час и на +2.97% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 5.45.

Рыночная информация Project DogCat DCAT (DCAT)

Рыночная капитализация $ 181.59K$ 181.59K $ 181.59K Объем (24Ч) $ 5.45$ 5.45 $ 5.45 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 181.59K$ 181.59K $ 181.59K Оборотное предложение 100.00M 100.00M 100.00M Общее предложение 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Project DogCat DCAT составляет $ 181.59K, при 24-часовом объеме торгов $ 5.45. Циркулируещее обращение DCAT составляет 100.00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 181.59K.