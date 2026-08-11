Сегодняшняя цена Potito

Текущая цена Potito (PTTO) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PTTO на USD составляет $ 0 за PTTO.

На данный момент Potito занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 53,690, при оборотном предложении 99.98M PTTO. В течение последних 24 часов, PTTO торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.02519993, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PTTO изменился на -- за последний час и на +3.95% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 5.79.

Рыночная информация Potito (PTTO)

Рыночная капитализация $ 53.69K$ 53.69K $ 53.69K Объем (24Ч) $ 5.79$ 5.79 $ 5.79 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 53.69K$ 53.69K $ 53.69K Оборотное предложение 99.98M 99.98M 99.98M Общее предложение 99,981,134.828802 99,981,134.828802 99,981,134.828802

Текущая рыночная капитализация Potito составляет $ 53.69K, при 24-часовом объеме торгов $ 5.79. Циркулируещее обращение PTTO составляет 99.98M, а общее предложение – 99981134.828802. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 53.69K.