Сегодняшняя цена PENELOPE

Текущая цена PENELOPE (PENELOPE) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PENELOPE на USD составляет $ 0 за PENELOPE.

На данный момент PENELOPE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 124 060, при оборотном предложении 1,00B PENELOPE. В течение последних 24 часов, PENELOPE торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PENELOPE изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 532,90K.

Рыночная информация PENELOPE (PENELOPE)

Рыночная капитализация $ 124,06K$ 124,06K $ 124,06K Объем (24Ч) $ 532,90K$ 532,90K $ 532,90K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 124,06K$ 124,06K $ 124,06K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация PENELOPE составляет $ 124,06K, при 24-часовом объеме торгов $ 532,90K. Циркулируещее обращение PENELOPE составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 124,06K.