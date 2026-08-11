Сколько стоит PEACE в данный момент?

PEACE в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -0.57%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется PEACE сегодня?

PEACE продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Насколько популярен PEACE сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают PEACE.

Чем отличается PEACE от других криптоактивов?

Являясь частью категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem и созданным на сети --, PEACE предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество PEACE находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 994776905.439919 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена PEACE за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.