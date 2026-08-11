Сегодняшняя цена Paxi Network

Текущая цена Paxi Network (PAXI) сегодня составляет $ 0,00576342 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PAXI на USD составляет $ 0,00576342 за PAXI.

На данный момент Paxi Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 301 262, при оборотном предложении 57,70M PAXI. В течение последних 24 часов, PAXI торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,084414, тогда как исторический минимум составил $ 0,00521547.

В краткосрочной перспективе PAXI изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 441,82.

Рыночная информация Paxi Network (PAXI)

Рыночная капитализация $ 301,26K$ 301,26K $ 301,26K Объем (24Ч) $ 441,82$ 441,82 $ 441,82 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 416,49K$ 416,49K $ 416,49K Оборотное предложение 57,70M 57,70M 57,70M Общее предложение 72 692 329,868609 72 692 329,868609 72 692 329,868609

Текущая рыночная капитализация Paxi Network составляет $ 301,26K, при 24-часовом объеме торгов $ 441,82. Циркулируещее обращение PAXI составляет 57,70M, а общее предложение – 72692329.868609. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 416,49K.