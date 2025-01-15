Цена Paperclip AI (PAPERCLIPS)
Текущая цена Paperclip AI (PAPERCLIPS) сегодня составляет 0.00231551 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.97M USD. Цена PAPERCLIPS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Paperclip AI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 209.88K USD
- Изменение цены Paperclip AI в течение дня составляет +0.79%
- Оборотное предложение составляет 849.97M USD
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За сегодня изменение цены Paperclip AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Paperclip AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Paperclip AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Paperclip AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.79%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Paperclip AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+6.18%
+0.79%
-21.37%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
@Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems. Core Features & Purpose: ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions. Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment. Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement. $PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics. More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156
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