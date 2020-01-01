Токеномика Paperclip AI (PAPERCLIPS)

Токеномика Paperclip AI (PAPERCLIPS)

Откройте для себя ключевую информацию о Paperclip AI (PAPERCLIPS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Paperclip AI (PAPERCLIPS)

@Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems.

Core Features & Purpose:

ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions.

Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment.

Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement.

$PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics.

More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156

Официальный сайт:
https://paperclipfactory.org/
Whitepaper:
https://paperclip-ai.gitbook.io/paperclipai

Токеномика и анализ цен Paperclip AI (PAPERCLIPS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Paperclip AI (PAPERCLIPS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,21K
$ 19,21K$ 19,21K
Общее предложение:
$ 952,10M
$ 952,10M$ 952,10M
Оборотное предложение:
$ 849,97M
$ 849,97M$ 849,97M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21,52K
$ 21,52K$ 21,52K
Исторический максимум:
$ 0,0065141
$ 0,0065141$ 0,0065141
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Paperclip AI (PAPERCLIPS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Paperclip AI (PAPERCLIPS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PAPERCLIPS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PAPERCLIPS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAPERCLIPS, изучите текущую цену PAPERCLIPS!

Прогноз цены PAPERCLIPS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.