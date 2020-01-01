Токеномика Paperclip AI (PAPERCLIPS) Откройте для себя ключевую информацию о Paperclip AI (PAPERCLIPS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Paperclip AI (PAPERCLIPS) @Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems. Core Features & Purpose: ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions. Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment. Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement. $PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics. More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156 Официальный сайт: https://paperclipfactory.org/ Whitepaper: https://paperclip-ai.gitbook.io/paperclipai Купить PAPERCLIPS сейчас!

Токеномика и анализ цен Paperclip AI (PAPERCLIPS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Paperclip AI (PAPERCLIPS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,21K $ 19,21K $ 19,21K Общее предложение: $ 952,10M $ 952,10M $ 952,10M Оборотное предложение: $ 849,97M $ 849,97M $ 849,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,52K $ 21,52K $ 21,52K Исторический максимум: $ 0,0065141 $ 0,0065141 $ 0,0065141 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Paperclip AI (PAPERCLIPS)

Токеномика Paperclip AI (PAPERCLIPS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Paperclip AI (PAPERCLIPS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAPERCLIPS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAPERCLIPS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAPERCLIPS, изучите текущую цену PAPERCLIPS!

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