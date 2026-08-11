Сегодняшняя цена Omni

Текущая цена Omni (OMNI) сегодня составляет $ 0 с изменением 6.19% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OMNI на USD составляет $ 0 за OMNI.

На данный момент Omni занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 92,469, при оборотном предложении 999.82M OMNI. В течение последних 24 часов, OMNI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00405074, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе OMNI изменился на -0.21% за последний час и на +11.76% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Omni (OMNI)

Рыночная капитализация $ 92.47K$ 92.47K $ 92.47K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 92.49K$ 92.49K $ 92.49K Оборотное предложение 999.82M 999.82M 999.82M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Omni составляет $ 92.47K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OMNI составляет 999.82M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 92.49K.