Какова текущая цена NYC?

NYC торгуется по цене ₽6.3289094879207680000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.01%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH NYC составляет ₽10.6240717348477040000, тогда как ATL — ₽6.3244952920182320000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка NYC?

Рыночная капитализация составляет ₽1898681300.6836369520000, что ставит актив на 714-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие NYC на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле NYC.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 299999784.1122864 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится NYC?

NYC входит в классификацию Solana Ecosystem,Meme, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность NYC?

Работа в сети -- позволяет NYC использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.