Какова сегодняшняя цена Neutron (NTRN)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -1.16%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов NTRN находится в обращении?

Обращающееся предложение NTRN составляет 369081858.813804, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Neutron?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей NTRN. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Neutron?

Рыночная капитализация составляет ₽5773860.0744078912000, что ставит Neutron на 6227-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется NTRN?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Neutron?

Недавнее изменение цены на -1.16% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Binance Launchpool,Osmosis Ecosystem,Delphi Ventures Portfolio и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.