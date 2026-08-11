Какова текущая цена MowCat?

Живая цена MowCat (MOW) составляет ₽1.469840697336154752000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает MowCat на рынке?

В настоящее время MowCat находится на 814-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽1469920750.5960559680000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов MOW в обращении?

Количество токенов MOW в обращении составляет 1000000000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен MowCat за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена MowCat колебалась в диапазоне от ₽1.467620154575530368000 (минимум за 24 часа) до ₽1.514967542919908448000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько MowCat удалён от своего максимума и минимума за всё время?

MowCat достиг максимальной цены ₽1.518110568572665536000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽1.467620154575530368000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется MOW?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для MowCat?

Текущее изменение цены -2.11% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.