Какова сегодняшняя цена MIL (MIL)?

Текущая цена составляет ₽0.332401335465151008000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.51%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов MIL находится в обращении?

Обращающееся предложение MIL составляет 1214500000.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют MIL?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей MIL. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация MIL?

Рыночная капитализация составляет ₽403702454.7591108864000, что ставит MIL на 1520-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется MIL?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение MIL?

Недавнее изменение цены на -0.51% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Solana Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.