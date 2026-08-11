Какова текущая цена manlet?

manlet торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на 29.99%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH manlet составляет ₽1.712378133674999616000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка MANLET?

Рыночная капитализация составляет ₽50156808.8701262688000, что ставит актив на 3259-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие manlet на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле MANLET.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 998888440.542254 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится manlet?

manlet входит в классификацию Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность MANLET?

Работа в сети -- позволяет MANLET использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.