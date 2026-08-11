Какова текущая цена Make Aliens Great Again?

Make Aliens Great Again оценивается в ₽0.083978114120298048000, за сегодняшний день она изменилась на 4.05%.

Насколько быстро растёт сообщество MAGA?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Make Aliens Great Again?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Make Aliens Great Again в секторе Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов MAGA?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как MAGA соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽2.199349595267171424000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 978211239.537766 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.