Какова сегодняшняя цена Little Rabbit Staking Token (LRST)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -13.81%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов LRST находится в обращении?

Обращающееся предложение LRST составляет 843652236.497944, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Little Rabbit Staking Token?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей LRST. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Little Rabbit Staking Token?

Рыночная капитализация составляет ₽16216123.7635490016000, что ставит Little Rabbit Staking Token на 4610-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется LRST?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Little Rabbit Staking Token?

Недавнее изменение цены на -13.81% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках BNB Chain Ecosystem,Meme и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.