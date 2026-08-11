Какова текущая цена торговли Justice for Wang Wang?

Justice for Wang Wang (旺旺) в настоящее время оценивается в ₽ RUB, что отражает изменение цены на уровне -25.08% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены Justice for Wang Wang сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по 旺旺?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение Justice for Wang Wang на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #3275 место по рыночной капитализации, составляющей ₽49594122.9176616608000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов 旺旺?

При наличии 999830571.708303 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой Justice for Wang Wang?

Диапазон цен между ₽ и ₽ за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как Justice for Wang Wang сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, 旺旺 продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.