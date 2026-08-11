Какова текущая цена just a frog?

just a frog торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.73%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH just a frog составляет ₽12.6594541757213376000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка FROG?

Рыночная капитализация составляет ₽2104970.7692091232000, что ставит актив на 632-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие just a frog на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле FROG.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 999963459.231422 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится just a frog?

just a frog входит в классификацию Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность FROG?

Работа в сети -- позволяет FROG использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.