Какова текущая цена торговли JAM?

JAM (JAM) в настоящее время оценивается в ₽0.496245006993521632000 RUB, что отражает изменение цены на уровне -14.69% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены JAM сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Business Services,Solana Ecosystem. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по JAM?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение JAM на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #2876 место по рыночной капитализации, составляющей ₽40200504.7400365024000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов JAM?

При наличии 147632240.988462 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой JAM?

Диапазон цен между ₽0.491914302549565280000 и ₽0.62653800626049248000 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как JAM сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Business Services,Solana Ecosystem, JAM продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.