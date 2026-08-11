Сколько стоит IVPAY в данный момент?

IVPAY в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -4.21%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется IVPAY сегодня?

IVPAY продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме BNB Chain Ecosystem,Payment Solutions.

Насколько популярен IVPAY сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают IVPAY.

Чем отличается IVPAY от других криптоактивов?

Являясь частью категории BNB Chain Ecosystem,Payment Solutions и созданным на сети --, IVPAY предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество IVPAY находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 297100856.43890405 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена IVPAY за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽7.0439042460770368000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.