Сегодняшняя цена Ithaca Protocol

Текущая цена Ithaca Protocol (ITHACA) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ITHACA на USD составляет $ 0 за ITHACA.

На данный момент Ithaca Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 272 045, при оборотном предложении 666,86M ITHACA. В течение последних 24 часов, ITHACA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,116504, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ITHACA изменился на -0,06% за последний час и на +4,41% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 46,10K.

Рыночная информация Ithaca Protocol (ITHACA)

Рыночная капитализация $ 272,05K$ 272,05K $ 272,05K Объем (24Ч) $ 46,10K$ 46,10K $ 46,10K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 367,16K$ 367,16K $ 367,16K Оборотное предложение 666,86M 666,86M 666,86M Общее предложение 899 999 900,0 899 999 900,0 899 999 900,0

Текущая рыночная капитализация Ithaca Protocol составляет $ 272,05K, при 24-часовом объеме торгов $ 46,10K. Циркулируещее обращение ITHACA составляет 666,86M, а общее предложение – 899999900.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 367,16K.