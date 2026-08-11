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Текущая цена Ithaca Protocol сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация ITHACA составляет 272 045 USD. Отслеживайте обновления цен ITHACA в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Ithaca Protocol сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация ITHACA составляет 272 045 USD. Отслеживайте обновления цен ITHACA в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Ithaca Protocol (ITHACA)

Не в листинге

Текущая цена 1 ITHACA в USD:

$0,00040721
$0,00040721$0,00040721
+0,01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Ithaca Protocol (ITHACA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:09:02 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Ithaca Protocol

Текущая цена Ithaca Protocol (ITHACA) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ITHACA на USD составляет $ 0 за ITHACA.

На данный момент Ithaca Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 272 045, при оборотном предложении 666,86M ITHACA. В течение последних 24 часов, ITHACA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,116504, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ITHACA изменился на -0,06% за последний час и на +4,41% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 46,10K.

Рыночная информация Ithaca Protocol (ITHACA)

$ 272,05K
$ 272,05K$ 272,05K

$ 46,10K
$ 46,10K$ 46,10K

$ 367,16K
$ 367,16K$ 367,16K

666,86M
666,86M 666,86M

899 999 900,0
899 999 900,0 899 999 900,0

Текущая рыночная капитализация Ithaca Protocol составляет $ 272,05K, при 24-часовом объеме торгов $ 46,10K. Циркулируещее обращение ITHACA составляет 666,86M, а общее предложение – 899999900.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 367,16K.

История цен Ithaca Protocol в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,116504
$ 0,116504$ 0,116504

$ 0
$ 0$ 0

-0,06%

+1,33%

+4,41%

+4,41%

История цен Ithaca Protocol (ITHACA) в USD

За сегодня изменение цены Ithaca Protocol на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ithaca Protocol на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Ithaca Protocol на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Ithaca Protocol на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,33%
30 дней$ 0-74,06%
60 дней$ 0-79,10%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Ithaca Protocol

Прогноз цены Ithaca Protocol (ITHACA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ITHACA в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Ithaca Protocol (ITHACA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Ithaca Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Ithaca Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ITHACA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Ithaca Protocol».

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Источник Ithaca Protocol (ITHACA)

Официальный веб-сайт

Категория :

Artificial Intelligence (AI)BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

О Ithaca Protocol

Какова текущая цена Ithaca Protocol?

По состоянию на ₽, цена Ithaca Protocol за последние 24 часа изменилась на 1.33%.

Как влияет предложение токенов на оценку ITHACA?

Предложение играет важную роль: при текущем обращении 666856348.2317038 токенов, дефицит или инфляция могут существенно повлиять на динамику цен в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация Ithaca Protocol?

Его рыночная капитализация составляет ₽20354984.2856963680000, что соответствует #4314 месту в мире и свидетельствует о масштабах принятия сети.

Какова торговая активность за последние 24 часа?

ITHACA зафиксировал объем торгов ₽--, что демонстрирует текущую ликвидность и активность пользователей.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Цена колебалась от ₽ до ₽, что помогает инвесторам оценить краткосрочный тренд.

Как Ithaca Protocol вписывается в категорию Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Options,Ethereum Ecosystem?

Как токен категории Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Options,Ethereum Ecosystem, ITHACA конкурирует с аналогичными активами на основе полезности, предложения, уровня принятия и тенденций в производительности.

Какие долгосрочные тенденции токеномики имеют значение?

Эмиссия, сжигание, графики разблокировки и вознаграждения за стейкинг — часто связанные с экономикой -- — могут влиять на будущее предложение и доверие рынка.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ithaca Protocol

Страница обновлена: 2026-08-11 07:09:02 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Ithaca Protocol (ITHACA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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