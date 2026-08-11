Какова реальная цена Hyperware сегодня?

Текущая цена Hyperware составляет ₽0.480187862218692208000, за последние 24 часа она изменилась на --%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для HYPR?

HYPR торговался в диапазоне от ₽0E-14 до ₽0E-14, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Hyperware сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется HYPR?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что HYPR демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Hyperware в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽29312245.7210942576000 Hyperware занимает #3872 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли HYPR?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Hyperware соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽3.00614321333009152000, а ATL — ₽0.480029240907009584000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение HYPR?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (61043335.70543259 токенов), производительность категории в рамках Base Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.