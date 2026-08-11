Какова сегодняшняя актуальная стоимость HyperSwap?

Сегодня HyperSwap торгуется по цене ₽1.187888815710468816000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 1.64%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна SWAP в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у HyperSwap сегодня?

HyperSwap имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался SWAP сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽1.154608268806491856000 до ₽1.190618299413384912000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов SWAP?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска HyperSwap?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),HyperEVM Ecosystem, созданный на блокчейне --, SWAP может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.