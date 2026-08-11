Сегодняшняя цена HorseCoin

Текущая цена HorseCoin (马币) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,57% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 马币 на USD составляет $ 0 за 马币.

На данный момент HorseCoin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 23.356, при оборотном предложении 1,00B 马币. В течение последних 24 часов, 马币 торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,03265298, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 马币 изменился на -%0,21 за последний час и на -%0,55 за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация HorseCoin (马币)

Рыночная капитализация $ 23,36K$ 23,36K $ 23,36K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 23,36K$ 23,36K $ 23,36K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Текущая рыночная капитализация HorseCoin составляет $ 23,36K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение 马币 составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23,36K.