Какова сегодняшняя актуальная стоимость HooderScan?

Сегодня HooderScan торгуется по цене ₽, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -2.59%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна HOODER в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у HooderScan сегодня?

HooderScan имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался HOODER сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽ до ₽. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов HOODER?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска HooderScan?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Analytics,Robinhood Ecosystem, созданный на блокчейне --, HOODER может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.