Какова текущая цена торговли HODL Coin?

HODL Coin (HODL) в настоящее время оценивается в ₽ RUB, что отражает изменение цены на уровне 0.11% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены HODL Coin сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Pump.fun Ecosystem,BONK.fun Ecosystem. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по HODL?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение HODL Coin на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #9456 место по рыночной капитализации, составляющей ₽1086071.142526114304000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов HODL?

При наличии 999609092.856434 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой HODL Coin?

Диапазон цен между ₽0E-14 и ₽0E-14 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как HODL Coin сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Pump.fun Ecosystem,BONK.fun Ecosystem, HODL продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.