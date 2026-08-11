Что сейчас торгуется у Hipo Staked GRAM?

Текущая цена: ₽112.980273887152000, с изменением цены за последние 24 часа на -0.01%.

Привлекает ли HGRAM внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Liquid Staking Tokens,TON Ecosystem,Liquid Staking.

Насколько ликвиден рынок Hipo Staked GRAM?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно HGRAM?

При наличии 6916321.094025971 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как Hipo Staked GRAM соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽624.758468183920000 и ATL — ₽47.670941656768976000 служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется Hipo Staked GRAM?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность Hipo Staked GRAM.