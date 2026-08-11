Сегодняшняя цена Grokius Maximus

Текущая цена Grokius Maximus (GROKIUS) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,75% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GROKIUS на USD составляет $ 0 за GROKIUS.

На данный момент Grokius Maximus занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 75 586, при оборотном предложении 999,79M GROKIUS. В течение последних 24 часов, GROKIUS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00430277, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GROKIUS изменился на -1,25% за последний час и на -3,14% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Grokius Maximus (GROKIUS)

Рыночная капитализация $ 75,59K$ 75,59K $ 75,59K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 75,59K$ 75,59K $ 75,59K Оборотное предложение 999,79M 999,79M 999,79M Общее предложение 999 794 022,273531 999 794 022,273531 999 794 022,273531

Текущая рыночная капитализация Grokius Maximus составляет $ 75,59K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GROKIUS составляет 999,79M, а общее предложение – 999794022.273531. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 75,59K.