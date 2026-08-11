Какова текущая цена GOXY?

GOXY торгуется по цене ₽12294124.3332580176000, за последние 24 часа его цена изменилась на 2.23%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH GOXY составляет ₽12407852.8208795216000, тогда как ATL — ₽11767082.5787804688000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка GOXY?

Рыночная капитализация составляет ₽12294124.3332580176000, что ставит актив на 5005-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие GOXY на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле GOXY.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 1.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится GOXY?

GOXY входит в классификацию Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,AI Agents, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность GOXY?

Работа в сети -- позволяет GOXY использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.