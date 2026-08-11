Какова текущая цена Gold Park?

Gold Park торгуется по цене ₽0.354220842544392544000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.03%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Gold Park составляет ₽2.286272563449079632000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка GPT?

Рыночная капитализация составляет ₽3188512155.5486870832000, что ставит актив на 900-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Gold Park на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле GPT.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 3519235566.77911 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Gold Park?

Gold Park входит в классификацию BNB Chain Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность GPT?

Работа в сети -- позволяет GPT использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.