Какова текущая цена GIZMO?

GIZMO торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 0.07%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как GIZMO соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 0.07% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если GIZMO превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как GIZMO показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed,Runes,Bitcoin Meme?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed,Runes,Bitcoin Meme GIZMO демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация GIZMO?

Рыночная капитализация ₽20739362.3956359120000 ставит GIZMO на 4295-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется GIZMO?

GIZMO обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку GIZMO?

При наличии в обращении 1000000000.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.