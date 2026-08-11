Сегодняшняя цена Gitnull

Текущая цена Gitnull (GNULL) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,43% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GNULL на USD составляет $ 0 за GNULL.

На данный момент Gitnull занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 21 993, при оборотном предложении 100,00B GNULL. В течение последних 24 часов, GNULL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GNULL изменился на 0,00% за последний час и на -1,51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Gitnull (GNULL)

Рыночная капитализация $ 21,99K$ 21,99K $ 21,99K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 21,99K$ 21,99K $ 21,99K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Gitnull составляет $ 21,99K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GNULL составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 21,99K.