Сегодняшняя цена GIGATROLL

Текущая цена GIGATROLL ($GIGATROLL) сегодня составляет $ 0 с изменением 6.41% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации $GIGATROLL на USD составляет $ 0 за $GIGATROLL.

На данный момент GIGATROLL занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 45,844, при оборотном предложении 999.98M $GIGATROLL. В течение последних 24 часов, $GIGATROLL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе $GIGATROLL изменился на -0.11% за последний час и на -1.55% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация GIGATROLL ($GIGATROLL)

Рыночная капитализация $ 45.84K$ 45.84K $ 45.84K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 45.84K$ 45.84K $ 45.84K Оборотное предложение 999.98M 999.98M 999.98M Общее предложение 999,982,465.234947 999,982,465.234947 999,982,465.234947

Текущая рыночная капитализация GIGATROLL составляет $ 45.84K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение $GIGATROLL составляет 999.98M, а общее предложение – 999982465.234947. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 45.84K.