Какова текущая цена GhibliCZ?

GhibliCZ торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -1.55%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как GHIBLI соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -1.55% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если GHIBLI превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как GhibliCZ показывает себя по сравнению с токенами категории BNB Chain Ecosystem,Meme?

В рамках сегмента BNB Chain Ecosystem,Meme GHIBLI демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация GhibliCZ?

Рыночная капитализация ₽3129703.2294209808000 ставит GHIBLI на 7271-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется GHIBLI?

GhibliCZ обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку GHIBLI?

При наличии в обращении 855667272.6157292 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.