На какой блокчейн-сети работает Geojam?

Geojam работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена JAM?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -4.62% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Geojam?

Geojam относится к категории Tourism,Ethereum Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать JAM с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Geojam?

Его рыночная капитализация составляет ₽3288324.5411036048000, что ставит актив на 7286-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов JAM сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 7573942531.689483 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Geojam?

За последний день объем торговли JAM составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Geojam колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.