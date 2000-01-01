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Топ токенов категории Туризм по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Туризм. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
ADO Protocol
ADO Protocol
ADO
$ 0.02124068
0.00%
+0.03%
+6.78%
$ 16.99M
$ 35.05
2
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.4466
-2.82%
-23.31%
-54.95%
$ 15.17M
$ 2.92M
3
AVA
AVA
AVA
$ 0.199
-0.30%
-3.40%
+18.26%
$ 14.57M
$ 286.12K
4
Vow
Vow
VOW
$ 0.02451
+0.20%
-1.80%
-8.45%
$ 8.73M
$ 2.81M
5
AVINOC
AVINOC
AVINOC
$ 0.00392129
0.00%
-0.00%
+30.90%
$ 3.92M
$ 13.41
6
Dtravel
Dtravel
TRVL
$ 0.00079115
+0.01%
-0.08%
-5.85%
$ 410.66K
$ 33.56K
7
STAYNEX
STAYNEX
STAY
$ 4.94E-6
-11.79%
-5.30%
-1.59%
$ 196.17K
--
8
Ariva
Ariva
ARV
$ 1.59E-6
0.00%
-0.60%
+12.77%
$ 115.21K
--
9
Geojam
Geojam
JAM
$ 5.49E-6
0.00%
-9.30%
-11.74%
$ 43.95K
--
10
Luxury Travel Token
Luxury Travel Token
LTT
$ 0.0016321
+1.20%
+4.63%
-5.90%
--
$ 17.27M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Туризм и почему они так популярны?
Токены категории Туризм представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 10 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $60.15M.
Какой токен из категории Туризм демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Туризм, отслеживаемых на MEXC, LTT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.63% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Туризм находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 10 токенов категории Туризм, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Туризм относятся ADO, EPIC, AVA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Туризм?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Туризм составляет примерно $60.15M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Туризм, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.