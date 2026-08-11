Какова текущая цена Gauntlet USDC PRIME V2?

Gauntlet USDC PRIME V2 торгуется по цене ₽76.9911932648208000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.05%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Gauntlet USDC PRIME V2 составляет ₽77.5897642523024000, тогда как ATL — ₽75.2703016758112000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка GTUSDCP?

Рыночная капитализация составляет ₽5264515485.1961725536000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Gauntlet USDC PRIME V2 на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле GTUSDCP.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 68354912.7247441 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Gauntlet USDC PRIME V2?

Gauntlet USDC PRIME V2 входит в классификацию Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность GTUSDCP?

Работа в сети -- позволяет GTUSDCP использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.