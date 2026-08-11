Какова текущая цена GameCow?

GameCow торгуется по цене ₽44514.976125272240000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на 9.92%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна GCOW сегодня?

Волатильность цены GCOW за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для GameCow?

Цена токена колебалась между ₽40191.048954452032000 (минимум) и ₽45280.398775514336000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для GCOW?

За последние 24 часа объем торгов GCOW составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽81511.152434041232000, а минимальная цена за все время — ₽30696.964879259504000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для GameCow?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как GCOW сравнивается с другими токенами категории BNB Chain Ecosystem?

В рамках категории BNB Chain Ecosystem GCOW демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.