Сегодняшняя цена ForgAI

Текущая цена ForgAI (FORGAI) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.81% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FORGAI на USD составляет $ 0 за FORGAI.

На данный момент ForgAI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 17,988.82, при оборотном предложении 958.99M FORGAI. В течение последних 24 часов, FORGAI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FORGAI изменился на -0.31% за последний час и на +2.04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация ForgAI (FORGAI)

Рыночная капитализация $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K Оборотное предложение 958.99M 958.99M 958.99M Общее предложение 958,993,000.0 958,993,000.0 958,993,000.0

Текущая рыночная капитализация ForgAI составляет $ 17.99K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FORGAI составляет 958.99M, а общее предложение – 958993000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17.99K.