Сегодняшняя цена FOMO

Текущая цена FOMO (FOMO) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.65% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FOMO на USD составляет $ 0 за FOMO.

На данный момент FOMO занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 30,747, при оборотном предложении 1.00B FOMO. В течение последних 24 часов, FOMO торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FOMO изменился на +0.09% за последний час и на +8.36% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация FOMO (FOMO)

Рыночная капитализация $ 30.75K$ 30.75K $ 30.75K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 30.75K$ 30.75K $ 30.75K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация FOMO составляет $ 30.75K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FOMO составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 30.75K.