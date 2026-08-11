Сегодняшняя цена Fluid Wrapped Ether

Текущая цена Fluid Wrapped Ether (FWETH) сегодня составляет $ 1 907,33 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FWETH на USD составляет $ 1 907,33 за FWETH.

На данный момент Fluid Wrapped Ether занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 10 501 763, при оборотном предложении 5,51K FWETH. В течение последних 24 часов, FWETH торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 4 329,7, тогда как исторический минимум составил $ 1 333,35.

В краткосрочной перспективе FWETH изменился на -- за последний час и на +2,11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0,87.

Рыночная информация Fluid Wrapped Ether (FWETH)

Рыночная капитализация $ 10,50M$ 10,50M $ 10,50M Объем (24Ч) $ 0,87$ 0,87 $ 0,87 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 10,50M$ 10,50M $ 10,50M Оборотное предложение 5,51K 5,51K 5,51K Общее предложение 5 506,0 5 506,0 5 506,0

Текущая рыночная капитализация Fluid Wrapped Ether составляет $ 10,50M, при 24-часовом объеме торгов $ 0,87. Циркулируещее обращение FWETH составляет 5,51K, а общее предложение – 5506.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,50M.