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Топ токенов категории Fluid Ecosystem по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Fluid Ecosystem. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2 277,53
0,00%
--
-12,51%
$ 34,49M
$ 0,87
2
Fluid Wrapped Ether
Fluid Wrapped Ether
FWETH
$ 1 907,33
0,00%
--
-7,53%
$ 10,50M
$ 0,87

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Fluid Ecosystem и почему они так популярны?
Токены категории Fluid Ecosystem представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 2 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $44.99M.
Какой токен из категории Fluid Ecosystem демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Fluid Ecosystem, отслеживаемых на MEXC, FWSTETH продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Fluid Ecosystem находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 2 токенов категории Fluid Ecosystem, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Fluid Ecosystem относятся FWSTETH, FWETH. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Fluid Ecosystem?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Fluid Ecosystem составляет примерно $44.99M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Fluid Ecosystem, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.