Сегодняшняя цена Feed The People

Текущая цена Feed The People (FTP) сегодня составляет $ 0 с изменением 3.06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FTP на USD составляет $ 0 за FTP.

На данный момент Feed The People занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 70,924, при оборотном предложении 999.78M FTP. В течение последних 24 часов, FTP торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.01172217, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FTP изменился на +0.52% за последний час и на +49.85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Feed The People (FTP)

Рыночная капитализация $ 70.92K$ 70.92K $ 70.92K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 70.92K$ 70.92K $ 70.92K Оборотное предложение 999.78M 999.78M 999.78M Общее предложение 999,783,701.542806 999,783,701.542806 999,783,701.542806

Текущая рыночная капитализация Feed The People составляет $ 70.92K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FTP составляет 999.78M, а общее предложение – 999783701.542806. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 70.92K.